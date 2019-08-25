Бриджпорт, США, , 07:56 — REGNUM

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов одержал верх над американским бойцом Мэттом Митрионом в поединке на турнире Bellator 225, проходившем в Бриджпорте.

Начало первого раунда осталось за американцем, однако Харитонов уже к середине переломил его в свою пользу. А уже во втором, после удачно проведённого правого апперкота в связке с ударом коленом в челюсть, отправил Митриона в нокаут.

Отметим, по итогам боя в активе Сергея Харитонова 29 побед в 35 боях в ММА. Для Митриона это седьмое поражение в 20 поединках.

Напомним, первый поединок между Харитоновым и Митрионом состоялся 15 февраля текущего года и был признан несостоявшимся из-за того, что американец нанес российскому бойцу удар в пах, после чего Сергей Харитонов не смог продолжать бой.

Также напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее другой российский боец — Виталий Минаков, победил на турнире Bellator 225 другого американского бойца — Тимоти Джонсона, нокаутом в первом раунде.