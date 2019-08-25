Ливерпуль, Великобритания, , 07:43 — REGNUM

Двадцать четвертого августа на стадионе «Энфилд» в рамках 3-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги (АПЛ) 2019/20 был разыгран матч между коллективами «Ливерпуль» и «Арсенал». Противостояние завершилось крупной победой «мерсисайдцев».

В конце первой половины 28-летний камерунский центральный защитник Жоэль Матип открыл счет после навеса Трента Александера-Арнольда — 1:0. В дебюте второго тайма звезда «Ливерпуля» Мохаммед Салах ударом с пенальти удвоил преимущество своей команды — 2:0. Через девять минут Салах, оформив дубль, довел счет до разгромного — 3:0. Голевой передачей отличился Фабиньо. В конце матча Лукас Торрейра забил гол престижа — 3:1.

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Статистика матча («Ливерпуль"/"Арсенал»)

Удары 26/6

Удары в створ 5/3

Процент владения 54%/46%

Нарушения 6/5

Угловые 6/4

Оценки (WhoScored) 7.00/6.34

Стартовые составы на матч:

«Ливерпуль»: Адриан, ван Дейк, Робертсон, Матип, Александер-Арнольд, Фабиньо, Вейналдум, Хендерсон, Фирмино, Мане, Салах.

«Арсенал»: Лено, Сократис, Монреаль, Луис, Мэйтленд-Найлз, Уиллок, Себальос, Гендузи, Джака, Пепе, Обамеянг.

Бригада арбитров: Энтони Тейлор | Гари Бесвик | Адам Нунн | Джонатан Мосс.

Желтые карточки: Луис — 48, Фабиньо — 90+3.

Забитые мячи: Матип 41 — 1:0, Салах (пенальи) 49 — 2:0, Салах 58 — 3:0, Торрейра 85 — 3:1.

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