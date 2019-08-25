Гельзенкирхен, Германия, , 07:41 — REGNUM

Двадцать четвертого августа на стадионе «Фельтинс-Арена» (Гельзенкирхен) в рамках 2-го тура немецкой Бундеслиги 2019/20 был разыгран матч между коллективами «Шальке-04» и «Бавария». Противостояние завершилось со счетом 0:3 в пользу команды из Мюнхена.

Роберт Левандовски (cc) Богдан Заяц

На экваторе первого тайма таранный форвард сборной Польши Роберт Левандовски открыл счет ударом с одиннадцатиметровой отметки — 0:1. В дебюте второй половины Левандовски оформил дубль — 0:2. Этот мяч стал для нападающего 5-м в сезоне во всех турнирах. На 75-й минуте поляк оформил хэт-трик после передачи Кингсли Комана — 0:3.

«Бавария» набрала четыре очка и поднялась на 4-ю позицию. «Шальке-04» с одним баллом опустился на 12-е место.

Статистика матча («Шальке-04"/"Бавария»)

Удары 9/8

Удары в створ 2/5

Процент владения 37%/63%

Нарушения 11/10

Угловые ¾

Оценки (WhoScored) 6.17/7.11

Стартовые составы на матч:

«Шальке-04»: Нюбель, Настасич, Стамбули, Кенни, Очипка, Мак-Кенни, Маскарель, Раман, Калиджури, Арит, Бургшталлер.

«Бавария»: Нойер, Зюле, Павар, Эрнандес, Алаба, Толиссо, Киммих, Гнабри, Мюллер, Коман, Левандовски.

Бригада арбитров: Марко Фриц | Доминик Шал | Марсель Пайгрим | Лассе Козловски.

Забитые мячи: Левандовски (пенальти) 20 — 0:1, Левандовски 50 — 0:2, Левандовски 75 — 0:3.

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