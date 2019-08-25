Парма, , 07:37 — REGNUM

Двадцать четвертого августа на стадионе «Эннио Тардини» (Парма) в рамках 1-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2019/20 был разыгран матч между коллективами «Парма» и «Ювентус». Противостояние завершилось минимальной победой туринского клуба.

Единственный мяч на экваторе первой половины забил опытный защитник национальной сборной Италии Джорджо Кьеллини после прострела Алекса Сандро в штрафную площадь — 0:1.

Лучшим игроком матча стал боснийский полузащитник Миралем Пьянич (7,95), совершивший пять отборов и подавший шесть угловых. Точность передач футболиста составила 91%.

«Ювентус», набрав три очка, занял первую позицию в таблице лиги. «Парма» без очков опустилась на последнее место.

Статистика матча («Парма"/"Ювентус»)

Удары 9/14

Удары в створ 4/4

Процент владения 37%/63%

Нарушения 13/15

Угловые 5/8

Оценки (WhoScored) 6.33/6.82

Стартовые составы на матч:

«Парма»: Сепе, Якопини, Лорини, Алвеш, Гальоло, Эрнани, Бругман, Барилла, Инглезе, Жервиньо, Кулусевски.

«Ювентус»: Щенсный, Де Шильо, Кьеллини, Бонуччи, Сандро, Матуиди, Пьянич, Хедира, Коста, Роналду, Игуаин.

Бригада арбитров: Фабио Мареска | Филиппо Валериани | Пакуале Де Мео | Маттео Пассери.

Желтые карточки: Кулусевски — 27, Эрнани — 45, Хедира — 53, Бернандески — 88, Пьянич — 90+2.

Забитые мячи: Кьеллини 21 — 0:1.

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