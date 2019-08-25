Манчестер, Великобритания, , 07:42 — REGNUM

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» может подписать контракт с голкипером загребской команды «Динамо» Домиником Ливаковичем, сообщает 25 августа The Sun.

По данным источника, руководство «МЮ» рассматривает 24-летнего футболиста как возможную замену своему основному голкиперу — испанцу Давиду де Хеа, не соглашающемуся продлить контракт с клубом.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что де Хеа отказался продлевать контракт с «МЮ», по которому его недельная зарплата составила бы 375 тысяч фунтов, что сделало бы его самым высокооплачиваемым в мире голкипером. Позднее главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о своем желании продлить сотрудничество с испанцем.