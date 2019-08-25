Краснодар, , 07:34 — REGNUM

Двадцать четвертого августа на стадионе «Краснодар» (Краснодар) в рамках 7-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2019/20 был разыгран матч между коллективами «Краснодар» и «Локомотив» (Москва). Противостояние завершилось боевой ничьей.

Магомед-Шапи Сулейманов (cc) Дмитрий Пукалик

В дебюте матча польский экс-полузащитник «Пари Сен-Жермен» Гжегож Крыховяк открыл счет, забив курьезный гол ударом из-за пределов штрафной — 0:1. В конце тайма нападающий молодежной сборной России Магомед-Шапи Сулейманов вернул «быков» в игру после передачи Дмитрия Стоцкого — 1:1.

Лучшим игроком матча стал Крыховяк с оценкой 7.95, забивший единственный мяч «железнодорожников», выигравший три верховые дуэли и совершивший один отбор.

«Локомотив», набрав 14 очков, поднялся на первую строчку. «Краснодар» с тем же количеством очков поднялся на второе место, опустив «Зенит» на третью позицию.

Читайте также: «Уфа» переиграла «Зенит» в матче РПЛ

Статистика матча («Краснодар"/"Локомотив»)

Удары 19/16

Удары в створ 6/4

Процент владения 61%/39%

Нарушения 15/16

Угловые 5/3

Оценки (WhoScored) 6.56/6.61

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Сафонов, Фьолусон, Спаич, Стоцкий, Петров, Ольссон, Вилена, Уткин, Масиэл, Сулейманов, Игнатьев.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Хеведес, Идову, Серкейра, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Миранчук, Смолов.

Бригада арбитров: Владислав Безбородов | Максим Гаврилин | Адлан Хатуев | Павел Кукуян.

Желтые карточки: Живоглядов — 38, Вилена — 46, Жемалетдинов — 55, Масиэл — 56, Идову — 83.

Забитые мячи: Крыховяк 5 — 0:1, Сулейманов 42 — 1:1.

Читайте также: Московское «Динамо» одержало вторую победу в сезоне