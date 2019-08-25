Манчестер, Великобритания, , 07:24 — REGNUM

Двадцать четвертого августа на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер) в рамках 3-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) 2019/20 был разыгран матч между коллективами «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Противостояние завершилось сенсационной победой «орлов» со счетом 2:1.

Первый мяч на 32-й минуте забил 27-летний ганский форвард Джордан Айю после передачи Джеффа Шлуппа — 0:1. В конце матча вингер сборной Уэльса Даниэл Джеймс восстановил равновесие в счете, замкнув прострел Антони Марсьяля — 1:1. Через четыре минуты Патрик ван Анхольт отличился забитым мячом и принес «орлам» важнейшую победу — 1:2.

Лучшим игроком матча стал голландский фланговый защитник ван Анхольт, выигравший две верховые дуэли, совершивший один отбор и забивший победный мяч. Точность передач футболиста составила 81%.

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«Кристал Пэлас» впервые за восемь лет одержал победу над «красными дьяволами». В последний раз «орлы» побеждали «манкунианцев» 30-го ноября 2011-го года в Кубке Английской Лиги со счетом 2:1.

Набрав четыре очка, «Кристал Пэлас» временно поднялся на 10-ю позицию. «МЮ» с 4-мя баллами опустился на 5-ю строчку.

Статистика матча («Манчестер Юнайтед"/"Кристал Пэлас»)

Удары 20/5

Удары в створ ¾

Процент владения 70%/30%

Нарушения 8/18

Угловые 8/1

Оценки (WhoScored) 6.50/6.76

Стартовые составы на матч:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Ван-Биссака, Шоу, Погба, Лингард, МакТоминей, Джеймс, Марсьяль, Рашфорд.

«Кристал Пэлас»: Гуайта, Уорд, ван Анхольт, Кэхилл, Келли, Миливоевич, Куяте, Макартур, Заа, Шлупп, Айю.

Бригада арбитров: Пол Тирни | Эдвард Смит | Эдриан Холмс | Майк Дин.

Желтые карточки: Миливоевич — 38, Кэхилл — 41, Ван-Биссака — 46, Джеймс — 71, Заа — 79, Гуайта — 86.

Незабитые пенальти: Рашфорд — 70.

Забитые мячи: Айю 32 — 0:1, Джеймс 89 — 1:1, ван Анхольт 90+3 — 1:2.

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