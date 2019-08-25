Флоренция, Италия, 25 августа 2019, 07:33 — REGNUM

Главный тренер футбольного клуба «Наполи» Карло Анчелотти дал свой комментарий по поводу победы его команды в первом туре чемпионата Италии над клубом «Фиорентина», его слова приводит 25 августа Sky Sport Italia.

Футбольные фанаты
Футбольные фанаты
(cc) Steve Daniels

По словам главного наставника «Наполи», команде не удалась игра в обороне, однако, когда их оппоненты сбросили темп, удалось хорошо контролировать мяч и победить, пропустив три мяча и забив четыре.

Также Анчелотти отметил, что во Флоренции его команде никогда не было легко из-за напряженной и часто враждебной атмосферы.

«После 90 минут оскорблений и ругательств я повернулся к фанатам и предложил им просто пойти домой, видя, что уже поздно», — рассказал главный тренер «Наполи» и добавил, что ему неприятно слышать оскорбления всё время матча, п ри том, что его отец был поклонником «Фиорентины».

"Я снимаю шляпу перед большинством болельщиков «Фиорентины», но прямо за моей скамейкой сидело несколько идиотов», — заключил Карло Анчелотти.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее команда «Наполи» переиграла клуб «Фиорентина» в матче первого тура серии А чемпионата Италии по футболу со счетом 4:3.