Майнц, Германия, , 07:21 — REGNUM

Двадцать четвертого августа на стадионе «Кофас Арена» (Майнц) в рамках 2-го тура Бундеслиги 2019/20 был разыгран матч между коллективами «Майнц» и «Боруссия» (Менхенгладбах). Противостояние завершилось со счетом 1:3 в пользу «жеребят».

На 18-й минуте счет открыл 25-летний форвард сборной Швеции Робин Куайсон после передачи Даниэля Бросински — 1:0. Через 13 минут Штефан Ляйнер вернул «Боруссию» в игру — 1:1. На 77-й и 79-й минутах Алессане Плеа и Бриль Эмболо забили по одному мячу в ворота Флориана Мюллера и принесли гостям волевую победу — 1:3.

«Боруссия» (Менхенгладбах) набрала четыре очка и поднялась на 4-ю позицию. «Майнц-05» без очков остался на последнем месте.

Статистика матча («Майнц-05"/"Боруссия»)

Удары 16/14

Удары в створ 4/7

Процент владения 49%/51%

Нарушения 13/15

Угловые 3/5

Стартовые составы на матч:

«Майнц-05»: Мюллер, Кариколь, Бросински, Ньякат, Хак, Бётью, Латца, Кунде, Фернандеш, Куайсон, Онисиво.

«Боруссия»: Цоммер, Вендт, Гинтер, Эльведи, Ляйнер, Закариа, Бенеш, Джонсон, Тюрам, Нойхаус, Плеа.

Бригада арбитров: Мартин Петерсен | Александер Затер | Роберт Вессел | Томас Штейн.

Желтые карточки: Онисиво — 45, Ньякат — 45, Закариа — 85, Крамер — 89.

Забитые мячи: Куайсон 18 — 1:0, Ляйнер 31 — 1:1, Плеа 77 — 1:2, Эмболо 79 — 1:3.

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