Бриджпорт, США, , 07:56 — REGNUM

Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков победил представителя США Тимоти Джонсона в поединке в тяжелой весовой категории на турнире Bellator 225, проходившем в Бриджпорте.

Российский боец уже в первом раунде провел удачную серию из хай-кика правой ногой и правого бокового удара, после чего американец потерял равновесие и сел на пол, где Минаков произвел его добивание и победил.

Напомним, первоначально соперником Минакова на турнире Bellator 225 должен был стать другой американский боец — Айла Хави, однако последний получил травму за день до поединка и вынужден был сняться с турнира.

Отметим, это 22-я (20 — досрочно) победа российского бойца в ММА при одном поражении.