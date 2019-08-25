Норидж, Великобритания, , 07:13 — REGNUM

Второй матч третьего тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) 2019/20 был разыгран 24-го августа на стадионе «Карроу Роуд» в Норидже между «Норвичем» и «Челси». Противостояние завершилось волевой победой «пенсионеров» со счетом 3:2.

Тэмми Абрахам (cc) @cfcunofficial (Chelsea Debs) London

В первой же атаке гостей 21-летний таранный форвард Тэмми Абрахам открыл счет, замкнув навес Сесара Аспиликуэты с правого фланга атаки — 0:1. Через три минуты Тодд Кантуэлл вернул «канареек» в игру после передачи Теэму Пукки — 1:1.

На 17-й и 30-й минутах Мейсон Маунт и Пукки разменялись забитыми мячами — 2:2. Ассисты на свой счет записали Кристиан Пулишич и Эмилиано Буэндиа. На экваторе второй половины Абрахам оформил дубль и принес «Челси» первую победу в сезоне — 2:3.

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Лучшим игроком матча с оценкой 8,61 стал итальянский фланговый защитник Эмерсон, совершивший сеиь отборов и выигравший три верховые дуэли.

«Челси» набрал четыре очка и поднялся на 10-е место. «Норвич Сити» с 3-мя баллами опустился на 13-ю позицию.

Статистика матча («Норвич Сити"/"Челси»)

Удары 6/22

Удары в створ 5/8

Владение 39%/61%

Нарушения 7/9

Угловые 1/7

Оценки (WhoScored) 6,53/7,13

Стартовые составы на матч:

«Норвич Сити»: Крул, Эронз, Годфри, Льюис, Хэнли, Ляйтнер, Кантуэлл, Буэндиа, Штиперман, Трибулль, Пукки.

«Челси»: Кепа, Кристенсен, Зума, Аспиликуэта, Эмерсон, Жоржиньо, Баркли, Ковачич, Абрахам, Пулишич, Маунт.

Бригада арбитров: Мартин Аткинсон | Константин Хатзидакис | Гарри Леннард | Кейт Струд.

Желтые карточки: Жоржиньо — 33, Штиперман — 43.

Забитые мячи: Абрахам 3 — 0:1, Кантуэлл 6 — 1:1, Маунт 17 — 1:2, Пукки 30 — 2:2, Абрахам 69 — 2:3.