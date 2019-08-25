Флоренция, Италия, , 07:42 — REGNUM

Футбольный клуб «Наполи» переиграл футболистов флорентийской команды «Фиорентина» в матче первого тура серии А чемпионата Италии по футболу.

Игра состоялась на поле стадиона «Артемио Франки» во Флоренции и закончилась победой гостей со счетом 4:3.

В составе победителей голы на счету бельгийского форварда «Наполи» Дриса Мертенса (38-я минута), оформившего в матче дубль нападающего Лоренцо Инсинье (43-я, 67-я) и испанского хавбека клуба Хосе Кальехона (56-я).

У хозяев мячами отличились чилийский хавбек Эрик Пульгар (9-я с пенальти), сербский форвард Никола Миленкович (52-я) и ганский полузащитник Кевин-Принс Боатенг (65-я).

Отметим, в следующем туре «Наполи» 31 августа поедет в гости к «Ювентусу», а «Фиорентина» 1 сентября также в гостях сыграет с «Дженоа».