Саранск, , 16:07 — REGNUM

Московский футбольный клуб «Динамо» нанес поражение футболистам команды «Тамбова» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла на поле стадиона «Мордовия Арена» в Саранске и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Счет в матче был открыт только на 41-й минуте немецким форвардом «Динамо» Максимилианом Филиппом. Затем, на 80-й минуте его одноклубник хавбек Кирилл Панченко удвоил преимущество своей команды и этим поставил в игре точку.

Отметим, по итогам встречи московское «Динамо» набрало 8 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» с 4 очками в активе находится на четырнадцатой строчке.