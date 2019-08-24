Верона, Италия, , 15:55 — REGNUM

Хавбек московского футбольного клуба «Спартак» Максим Глушенков может продолжить свою игровую карьеру в итальянской команде «Верона», утверждает 24 августа Hellas News со ссылкой на свой источник.

По информации источника, итальянский клуб освободил место в игровой заявке для игрока не из Европейского союза, сдав в аренду албанской команде «Фламуртари» своего защитника из Буркина-Фасо Ива Батионо.

Также утверждается, что это место освобождено специально для 20-летнего Глушенкова.

Отметим, Максим Глушенков перешел в «Спартак» из подмосковного клуба «Чертаново» зимой нынешнего года за 300 тысяч евро. В минувшем сезоне сыграл за «Спартак» в пяти матчах и не смог отметиться в них никакими результативными действиями. Его текущий контракт рассчитан до лета 2023 года.