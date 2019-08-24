Минск, , 15:52 — REGNUM

Российская биатлонистка Анастасия Гореева стала третьей в спринте на дистанции 6 км на чемпионате мира (ЧМ) по летнему биатлону, проходящему в Минске.

Первое место досталось представительнице Китая Юанменг Чу, которая финишировала с результатом 16 минут 09,7 секунды без единого промаха.

Второй стала украинка Екатерина Бех, чье отставание от победительницы составило +30,8 секунд при одном промахе.

Третий результат Гореевой составил +1 минуту 03,2 секунды при 2 промахах.

Отметим, чемпионат мира по летнему биатлону в Минске закончится 25 августа.