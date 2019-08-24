Катманду, 24 августа 2019, 15:23 — REGNUM
Сборная Киргизии по волейболу заняла первое место среди команд центральной зоны на Чемпионате Азии в Непале, сообщает 24 августа издание 24.kg.
В финальном матче киргизские волейболисты одержали победу на сборной Узбекистана со счетом 3:0 (26:24, 27:25, 25:19). Ранее команда Киргизии обыграла Непал, Мальдивские острова и Туркмению.
Отметим, в соревнованиях не принимали участие региональные лидеры — Япония, Южная Корея, Иран, так как в турнире соревновались развивающиеся страны.
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