Москва, , 15:41 — REGNUM

Молодежный состав футбольного московского клуба ЦСКА выиграл с минимальным преимуществом у своих сверстников из грозненского «Ахмата» в матче седьмого тура молодежного первенства России.

Игра состоялась на поле московского стадиона «Октябрь» и закончилась победой ЦСКА со счетом 1:0.

Автором единственного в матче мяча стал хавбек хозяев Наяир Тикнизян, который решил судьбу встречи только на 84-й минуте игры. А за 5 минут до этого с поля был удален защитник гостей Имран Альсултанов.

Отметим, по итогам встречи ЦСКА набрал 14 очков и занимает с ними третью строчку турнирной таблицы молодёжного первенства России. «Ахмат» с 9 очками находится на девятом месте и это второе поражение подряд грозненской команды.