Мадрид, , 15:40 — REGNUM

Футбольный мадридский клуб «Реал» готовит команде «Пари Сен-Жермен» новый вариант предложения по обмену бразильского форварда Неймара, сообщает 24 августа сербское издание Zurnal.rs.

По данным источника, руководство мадридской команды готово отдать за 27-летнего бразильского нападающего двух своих игроков — сербского форварда Луку Йовича и коста-риканского голкипера Кейлора Наваса, а также 120 млн евро в качестве денежной компенсации.

Отметим, 21-летний Йович перешел в «Реал» этим летом за 60 млн евро, однако не сумел впечатлить нового главного наставника команды Зинедина Зидана. 32-летний же Кейлор Навас с переходом в команду голкипера Тибо Куртуа стал запасным вратарем и сам обращался к руководству клуба о возможности перейти в другую команду.