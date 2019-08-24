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Ситуация с российским нападающим хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым является неприятной и некрасивой, считает главный тренер мужской сборной России по хоккею и санкт-петербургского клуба КХЛ СКА Алексей Кудашов. Его мнение на эту тему приводит 24 августа «Матч ТВ».

«Ситуация здесь неприятная, некрасивая, но мы можем контролировать только тех игроков, которые играют у нас в КХЛ», — заявил главный тренер российской сборной, комментируя ситуацию с Евгением Кузнецовым.

Также Алексей Кудашов отметил, что в случае с игроками КХЛ руководство лиги не может контролировать игроков НХЛ, так как это не их зона действий.

Напомним, ранее, 23 августа, Международная федерация хоккея (IIFH) сообщила, что в допинг-пробе российского хоккеиста, взятой во время чемпионата мира по хоккею в Словакии, был обнаружен кокаин, в результате чего он был дисквалифицирован на четыре года.

Отметим, Евгений Кузнецов в составе сборной России стал бронзовым призером турнира, однако был лишен медали наряду с дисквалификацией.