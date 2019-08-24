Тайбэй, , 14:09 — REGNUM

Транспортное сообщение на Тайване было нарушено из-за тайфуна «Байлу» (Bailu), обрушившегося на южные части острова. Об этом 24 августа сообщает агентство Reuters.

Тайфун достиг южных берегов Тайваня утром 24 августа. «Байлу» был классифицирован специалистами бюро погоды Тайваня как слабый тайфун. Скорость ветра в эпицентре стихии достигает 137 км/час.

В свяжи с приближением тайфуна на Тайване были отменены более 350 авиарейсов, закрыты школы и предприятия, эвакуированы сотни человек. Люди предупреждены об опасности наводнений и оползней, морякам было рекомендовано не покидать порты из-за шторма.

Ожидается, что тайфун за выходные дни пересечёт Тайваньский пролив и обрушится на провинцию Фуцзянь в Китае, после чего двинется на северо-запад страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для Китая тайфун «Байлу» станет одиннадцатым по счёту в этом году.

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