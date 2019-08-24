Москва, , 14:08 — REGNUM

Нападающий флорентийского футбольного клуба «Фиорентина» Джованни Симеоне отказался от перехода в московскую команду «Динамо», сообщает 24 августа Sky Sport.

По данным источника, 24-летний форвард отказался от предложения московского клуба, несмотря на то, что в «Динамо» ему предлагали более выгодный контракт, чем тот, который у него заключен с «Фиорентиной» в настоящее время и который действителен до лета 2023 года.

Отметим, Джованни Симеоне перешел в «Фиорентину» из «Дженоа» летом 2017 года. В минувшем сезоне сыграл за клуб в 40 матчах и отметился в них 8 голами и 6 результативными передачами. Его примерная трансферная стоимость составляет 20 млн евро.