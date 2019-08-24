Ливерпуль, Великобритания, , 13:01 — REGNUM

Футбольный клуб «Ливерпуль» намерен улучшить условия контракта со своим голландским защитником Вирджилом ван Дейком, сообщает 24 августа 90min.

По данным источника, заработная плата 28-летнего футболиста будет увеличена вдвое со 125 тысяч фунтов в неделю (около 137 тысяч евро) до 250 тысяч фунтов в неделю (примерно 273 тысячи евро). Текущий контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.

Отметим, ранее, в июне текущего года, сообщалось, что руководство «Ливерпуля» и ван Дейк приступили к обсуждению условий нового соглашения.

Напомним, Вирджил ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» зимой 2018 года за 84,65 млн евро. В минувшем сезоне сыграл за клуб в 38 матчах и отметился в них 4 мячами и 2 голевыми передачами. Также был признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги по итогам сезона 2018/19.