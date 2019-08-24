Мельбурн, Австралия, 24 августа 2019, 13:00 — REGNUM
Мужская сборная США по баскетболу уступила команде Австралии в товарищеском матче.
Игра проходила в Мельбурне и закончилась победой хозяев со счетом 98:94.
Австралийцы смотрелись немного предпочтительнее и смогли быть первыми в трех из четырех игровых отрезках.
Наиболее результативным у австралийцев стал Пэтти Милс, который смог набрать 30 очков за матч. У сборной США самым результативным стал разыгрывающий Кемба Уокер, в активе которого 22 очка, набранные за игру.
Отметим, это был второй товарищеский матч между сборными Австралии и США и в первом американцы победили.
Также отметим, это поражение стало первым для мужской баскетбольной сборной США с 2006 года на крупных турнирах или в товарищеских матчах.