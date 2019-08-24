Псков, , 12:31 — REGNUM

В Псковской области сегодня, 24 августа, стартовал беговой фестиваль «Гвардейская битва на кубок губернатора — 2019». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, в гонке с препятствиями участвуют более 700 человек, более 500 из которых приехали в Псков из разных городов России.

По данным организатором, наиболее многочисленные делегации спортсменов представляют Санкт-Петербург, Москву, Мурманск и Барнаул. Среди участников — около 200 представителей 76-й десантно-штурмовой дивизии, а также — вице-губернатор Псковской области Николай Цветков вместе со своей семьёй, который проходит гонку с препятствиями на участке 5 км.

Такие соревнования проводятся в Псковской области во второй раз.