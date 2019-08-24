Валенсия, Испания, , 11:22 — REGNUM

Футбольный клуб из Валенсии «Леванте» обыграл футболистов «Вильярреала» в матче второго тура испанской Примеры.

Игра прошла на поле домашнего стадиона «Леванте» «Сьюдад де Валенсия» и закончился победой хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче открыли гости точным ударом нападающего Херара Морено уже на 3-й минуте встречи.

Отыграться и победить после этого хозяевам помогли два одиннадцатиметровых удара, назначенных в ворота «Вильярреала». На 68-й минуте пенальти удачно реализовал и этим сравнял счет, а затем на 73-й минуте снова также отличился и этим принес своей команде победу, форвард хозяев Рохер Марти.

Отметим, по итогам этой победы в активе «Леванте» стало 3 очка, что позволило клубу подняться на девятую строчку турнирной таблицы испанской Примеры. «Вильярреал» имеет 1 очко и занимает двенадцатую позицию.