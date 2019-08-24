Душанбе, , 10:37 — REGNUM

В Душанбе открылся Десятый международный турнир по теннису среди юношей и девушек до 17 лет на кубок президента Таджикистана, сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

В соревнованиях, которые проходят с 23 по 27 августа принимают участие молодые теннисисты из десяти стран. Таджикистан на соревнованиях представляют шесть юношей и шесть девушек.

Победителей в индивидуальных и командных зачетах ждут денежные призы в размере $1 тыс., за второе место — $800, третье место — $500.

Напомним, 20 мая международный теннисный турнир на кубок федерации тенниса Таджикистана завершился победой спортсменов из Узбекистана. Среди юношей победителем стал Азиз Дадабоев, среди девушек — Ситора Нормуродова.

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