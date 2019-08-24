Турин, Италия, , 10:22 — REGNUM

Уругвайский полузащитник футбольного туринского клуба «Ювентус» Родриго Бентанкур может перейти в состав команды «Барселона», утверждает 24 августа La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, «Ювентус» готов расстаться со своим 22-летним футболистом не менее чем за 60 млн евро, при этом стоимость игрока, по данным Transfermarkt, в настоящее время составляет 35 млн евро.

При этом подчеркивается, что на долю туринской команды придется только половина данной суммы, так как 50% прав на игрока приходится на долю аргентинского клуба «Бока Хуниорс».

Отметим, Родриго Бентанкур перешёл в состав «Ювентуса» летом 2017 года из «Бока Хуниорс». За это время он сыграл за свой новый клуб в 67 матчах и отметился в них 2 мячами и 3 голевыми передачами.