Бирмингем, Великобритания, , 07:26 — REGNUM

Футбольный клуб из Бирмингема «Астон Вилла» уверенно обыграл команду «Эвертон» в третьем туре английской Премьер-лиги (АПЛ).

Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Голы в составе «Астон Виллы» на свой счет записали форвард Уэсли, отличившийся на 21-й минуте матча, и голландский нападающий клуба Анвар Эль-Гази, забивший свой гол в скомпенсированное время матча.

Отметим, это первая победа «Астон Виллы» после возвращения клуба в нынешнем сезоне в АПЛ. Ранее команда из Бирмингема уступила в первом туре «Борнмуту» (2:1) и во втором «Тоттенхэму» (3:1).