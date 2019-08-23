Ростов-на-Дону, , 18:02 — REGNUM

Футбольный клуб «Ростов» сделал подарок болельщикам казанского «Рубина». Вход на стадион «Ростов-Арена» 25 августа для гостей донской столице будет бесплатным. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

«Футбольные клубы «Ростов» и «Рубин» связывают долгие дружеские отношения. С связи с этим руководство нашего клуба приняло решение сделать бесплатным для поклонников казанцев вход на гостевой сектор «Ростов-Арены». Мы убеждены, что футбол и музыка призваны прежде всего объединять людей и дарить яркие эмоции», — пояснили в пресс-службе.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростове-на-Дону в связи с проведением матча на стадионе «Ростов-Арена» будет ограничено движение транспорта. Конечной остановкой маршрутов №№ 76 и 39 на время проведения футбольной баталии станет «Городской пляж».

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