Кострома, , 16:35 — REGNUM

На 2 дня Кострома станет центром соревнований по кануполо (командной игре с мячом на каяках), — сообщает КО44.

Соревнования пройдут 24 и 25 августа на Волге в районе Ипатьевского монастыря с 9:00 до 18:30. В турнире примут участие спортсмены Костромской, Ивановской, Московской и Ярославской областей.

Видео с игры в кануполо в 2018 году.