Кострома, 23 августа 2019, 16:35 — REGNUM
На 2 дня Кострома станет центром соревнований по кануполо (командной игре с мячом на каяках), — сообщает КО44.
Соревнования пройдут 24 и 25 августа на Волге в районе Ипатьевского монастыря с 9:00 до 18:30. В турнире примут участие спортсмены Костромской, Ивановской, Московской и Ярославской областей.
Кануполо — это вид спорта, где спортсмены играют с мячом на каяках в бассейне или на реке на прямоугольном поле 35 метров на 23 метра. Ворота подвешиваются на высоте 2-х метров над водой. Кто больше забьет в ворота соперника, тот и победитель. Команда — 8 игроков, игра — 2 тайма по 10 минут. Разрешено толкать соперников.
Видео с игры в кануполо в 2018 году.