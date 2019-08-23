Паттайя, Таиланд, , 15:28 — REGNUM

Индонезийская команда завоевала золотую медаль на чемпионате мира (ЧМ) по гребле на лодках «дракон» в Паттайя (Таиланд), сообщает информационное агентство Antara.

На дистанции в тысячу метров индонезийская команда оказалась самой быстрой, показав рекордное время в 3 минуты 55 секунд. Серебряную медаль завоевала команда из США, преодолев дистанцию за 3 минуты 56 секунд. Следующей пришла команда Мьянмы.

«Дракон» — это тяжелая лодка, в которой могут поместиться до 20 спортсменов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия примет участие в Играх Юго-Восточной Азии 2019 года, которые пройдут на Филиппинах с 30 ноября по 11 декабря 2019 года.

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