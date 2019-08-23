Каспийск, Дагестан, , 14:59 — REGNUM

Международный детский шахматный турнир «Каспий — море дружбы» пройдёт в дагестанском городе Каспийске с 24 по 27 августа. В нем примут участие юные шахматисты из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Калмыкии и Азербайджана — всего 16 команд, сообщили ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе дагестанского филиала ПАО «РусГидро», который является одним из организаторов турнира.

«Третий год подряд мы видим, как шахматы объединяют десятки детей из разных городов и стран, и это главный смысл проведения нашего турнира. В нашу цифровую эпоху важно, чтобы дети могли отрываться от гаджетов и думать», — цитирует пресс-служба директора многопрофильной гимназии Каспийска Магомедгаджиява Каримулаева.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле Дагестан посетил многократный чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы РФ («Единая Россия») Анатолий Карпов. Международный гроссмейстер принял участие в ряде мероприятий, в том числе провёл сеанс одновременной игры с юными шахматистами.