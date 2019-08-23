Челябинск, , 14:06 — REGNUM

Российский боксёр Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания перед боем. Об этом 23 августа сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Ковалёв показал на весах 79,2 кг, вес Ярда составил 78,9 кг. В полутяжёлой весовой категории допуск осуществляется до 79,35 кг, поэтому оба спортсмена уложились в вес.

Напомним, поединок состоится 24 августа в Челябинске. Ковалёв является чемпионом мира по версии WBO.

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