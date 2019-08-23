Печоры, Псковская область, , 13:50 — REGNUM

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию пройдут с 23 по 25 августа в Печорском районе Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, именно здесь удалось проложить трассы по сильно пересечённой местности с множеством водных преград.

Участниками соревнований станут более 500 спортсменов из 32 регионов России.

Самому юному участнику соревнований 10 лет, самые опытные — старше 85 лет.

Как сообщил председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин, победитель получит Кубок Псковской области по спортивному ориентированию. Среди спортсменов старшего возраста будет разыгран Кубок ветеранов, среди молодых ориентировщиков в возрасте от 14 до 18 лет — Кубок юниоров. Его обладатели которого будут представлять нашу страну на Чемпионате мира среди юниоров, который пройдёт в 2019 году в Швейцарии.

Закрытие соревнований состоится 25 августа на спортивной базе «Динамо» в Печорском районе.