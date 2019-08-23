Каннаполис, , 13:49 — REGNUM

Команда «Хаас» может покинуть «Формулу-1» в 2021 году. Об этом заявил владелец команды Джин Хаас, сообщает Autosport.

По словам Хааса, команда может покинуть «Формулу-1» по финансовым причинам.

«Если содержание команды станет слишком сложным, придётся уйти. Есть опасения перед изменениями правил в 2021 году», — сказал Хаас.

Он добавил, что каждый раз, когда в «Формуле-1» меняются правила, это обходится «Хаасу» в крупные суммы — от $20 млн до $40 млн.

Отметим, что в текущем сезоне «Хаас» набрал всего 26 очков. В Кубке конструкторов команда занимает девятое место, опережая только «Уильямс», у которого одно очко.

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