Раубичи, , 13:03 — REGNUM

Трое российских биатлонистов не допущены к чемпионату мира по летнему биатлону среди юниоров. Об этом 23 августа сообщает «Тюменская арена».

Отмечается, что к соревнованиям не допущены Арина Пантова, Юлия Лапина и Илья Бурлаков. Они пропустят турнир из-за того, что Союз биатлонистов России (СБР) слишком поздно подал в IBU заявку на их участие.

Напомним, чемпионат мира по летнему биатлону пройдёт с 23 по 25 августа в Раубичах (Белоруссия).

Читайте также: Стало известно, где пройдут летний и зимний чемпионаты России по биатлону