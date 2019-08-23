Ньон, Швейцария, , 12:46 — REGNUM

В рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия сократила отставание от России. Об этом 23 августа сообщается на сайте УЕФА.

После первых матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы отрыв России от Португалии сократился на 0,3 балла. В настоящее время в активе России 42,716 балла и шестое место в рейтинге, у Португалии — 41,649 балла и седьмое место.

Напомним, на текущей неделе «Краснодар» проиграл греческому «Олимпиакосу» в Лиге чемпионов, а «Спартак» в Лиге Европы уступил португальской «Браге».

Шестое место в рейтинге УЕФА позволяет стране заявлять шесть команда в еврокубки — по три команды в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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