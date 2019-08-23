Дублин, , 12:16 — REGNUM

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что хочет провести реванш с Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает ESPN.

По словам Макгрегора, он неправильно подготовился к первому поединку, но теперь извлёк уроки и готов взять реванш.

«Он убегал от меня весь первый раунд, вообще не наносил удары, пытался пройти в ноги. Я отвлёкся на какие-то доли секунды, позволил ему оказаться в доминирующем поражении», — сказал Макгрегор.

Напомним, в октябре 2018 года Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором. В четвёртом раунде он провёл удушающий приём и заставил соперника сдаться.

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