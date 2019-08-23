Милан, Италия, , 11:56 — REGNUM

Полузащитник «Милана» Франк Кессье может продолжить карьеру в «Монако». Об этом утверждает RMC Sport.

По информации издания, «Монако» хочет купить Кессье в летнее трансферное окно. В настоящее время клубы ведут переговоры по переходу игрока.

Отмечается, что «Милан» оценивает своего 22-летнего хавбека не менее, чем в €20 млн. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, летом 2017 года Кессье перешёл в «Милан» из «Аталанты», после чего миланский клуб выкупил его трансфер за €24 млн. В прошлом сезоне он сыграл в 34 матчах чемпионата Италии, в которых забил семь голов и отдал две голевые передачи.

Читайте также: Франк Кессье стал игроком «Милана»