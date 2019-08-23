Ливерпуль, Великобритания, , 11:03 — REGNUM

«Ливерпуль» продлил контракт с полузащитником Алексом Окслейд-Чемберленом. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что клуб подписал новое долгосрочное соглашение с футболистом. По информации Transfermarkt, контракт рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, Окслейд-Чемберлен выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Ранее он играл за «Саутгемптон» и лондонский «Арсенала».

В прошлом сезоне хавбек сыграл только в четырёх матчах, поскольку восстанавливался после тяжёлой травмы, полученной в апреле 2018 года. У него был диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

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