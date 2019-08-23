Ярославль, , 10:48 — REGNUM

22 августа в селе Туношна Ярославского района открылся зал спортивной борьбы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Фестиваль единоборств Yarregion.ru

В церемонии открытия приняли участие губернатор области Дмитрий Миронов, депутат Госдумы, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и глава Ярославского района Николай Золотников. Зал открылся в физкультурно-оздоровительной комплексе села. Здесь же стартовал районный фестиваль единоборств. Открытие было приурочено к Дню флага России.

Открытие зала борьбы в Туношне Yarregion.ru

«Поздравляю вас с Днем российского флага и открытием фестиваля, который позволяет увидеть не только одну дисциплину. Тем, кто еще не определился, каким видом спорта заниматься, это дает возможность выбора, — сказал Александр Карелин. — И не только в мире спорта будьте борцами, но и в жизни! Хотелось бы, чтобы наша убежденность, наша уверенность в правильности выбора была такой же сильной, как и наш российский флаг. Это символ нации победителей».

В рамках фестиваля состоялось 16 боев в восьми видах спорта. Участники состязались в греко-римской борьбе, грепплинге, самбо, дзюдо, панкратионе, карате, кикбоксинге, боксе.

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