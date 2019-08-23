Глазго, Великобритания, , 10:36 — REGNUM

Шотландский «Селтик» арендовал вратаря Фрейзера Форстера у «Саутгемптона». Об этом сообщается на сайте шотландского клуба.

Отмечается, что голкипер будет играть за «Селтик» на правах аренды до окончания сезона 2019/20. Ранее Форстер уже выступал в составе шотландского клуба с 2010 по 2014 год.

Напомним, летом 2014 года 31-летний голкипер перешёл из «Селтика» в «Саутгемптон» за €12,5 млн. В прошлом сезоне он сыграл в одном матче чемпионата Англии и пропустил три гола.

За сборную Англии Форстер отыграл шесть матчей. В последний раз он вызывался в национальную команду в 2017 году.

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