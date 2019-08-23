Пекин, , 10:09 — REGNUM

Игрок года ФИФА (2002 г.) Сун Вэнь избрана вице-президентом Китайской футбольной ассоциации (CFA), 23 августа сообщает агентство Associated Press.

Сун — бывшая китайская футболистка, одна из лучших в ХХ веке, нападающий, серебряный призёр Олимпиады в Атланте. Она забила 16 голов на двух Олимпиадах и четырех чемпионатах мира.

Сун стала капитаном женской сборной КНР по футболу в 2000 году, в настоящее время она является директором департамента подготовки юниоров в Китайской футбольной ассоциации.

Женская сборная Китая по футболу занимает 16-е место в рейтинге ФИФА.