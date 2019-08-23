Белград, , 09:36 — REGNUM

Сербский «Партизан» одержал победу над норвежским «Мольде» в первом раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт в матче открыли футболисты «Мольде», на 43-й минуте отличился нападающий Матис Болли. «Партизану» удалось отыграться ещё до перерыва, в добавленное к первому тайму время гол забил полузащитник Сейдуба Сума.

Победу сербскому клубу принёс бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич на 84-й минуте.

Ответный матч команды проведут в Норвегии 29 августа.

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