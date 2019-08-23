Турин, Италия, 23 августа 2019, 09:20 — REGNUM
Английский «Вулверхэмптон» одержал победу в гостях над итальянским «Торино» в первом раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:2.
В составе «Вулверхэмптона» голы забили полузащитник Диогу Жота и форвард Рауль Хименес, автогол на счету защитника «Торино» Бремера.
В составе «Торино» отличились защитник Лоренцо де Сильвестри и нападающий Андреа Белотти, реализовавший пенальти.
Ответный матч команды проведут в Англии 29 августа.
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