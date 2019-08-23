Нью-Йорк, США, 23 августа 2019, 08:39 — REGNUM
Российский теннисист Евгений Донской одержал победу над представителем Португалии Жоау Домингешем в полуфинале квалификации Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 49 минут, завершилась со счётом 7:6 (10:8), 7:5.
Донской семь раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов и 2 из брейков.
В финале турнира Донской сыграет с представителем Барбадоса Дарианом Кингом.
Читайте также: Калинская вышла в финал квалификации US Open