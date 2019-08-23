Нью-Йорк, США, , 08:28 — REGNUM

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей США Катриной Скотт в полуфинале квалификации Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 30 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Калинская два раза подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, четыре ошибки на подаче и 2 из 5 брейков.

В финале турнира Калинская сыграет с американской теннисисткой Айшей Мухаммад.

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