Краснодар, , 07:42 — REGNUM

Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла выбыл на длительный период из-за серьёзной травмы. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что во время матча Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4) Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена. Обычно от такой травмы футболисты восстанавливаются за период от шести до девяти месяцев.

Напомним, в июле 29-летний хавбек перешёл в «Краснодар» из французского «Сент-Этьена». Сумма трансфера составила €12 млн, он стал самым дорогим футболистом в истории «Краснодара».

В нынешнем сезоне Кабелла сыграл в двух матчах чемпионата России, в которых отдал одну результативную передачу.

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