Мадрид, , 07:24 — REGNUM

22 августа между командами «Эспаньол» и «Заря» на стадионе «RCD Эспаньол» (Барселона) был разыгран первый матч последнего финального раунда квалификаций в групповую стадию Лиги Европы 2019/20. Противостояние завершилось волевой победой «попугаев» со счетом 3:1.

На 38-й минуте счет открыл 23-летний фланговый полузащитник Владислав Кочергин после передачи Кабаева — 0:1. Этот мяч стал для футболиста 9-м во взрослой карьере. В дебюте второго тайма новичок каталонского клуба Факундо Феррейра вернул «Эспаньол» в игру, сделав счет равным — 1:1. Голевой передачей отличился Хуави Пуадо. На 79-й и 81-й минуте испанский защитник Хави Лопес и вышедший на замену Матиас Эсекиэль Варгас отличились забитыми мячами и помогли «попугаям» одержать победу со счетом 3:1.

Ответный матч между этими командами будет сыгран 29-го апреля в 20:00 по МСК на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье (Украина).

Статистика матча («Эспаньол"/"Заря»)

Удары 21/6

Удары в створ 8/3

Владение 60%/40%

Нарушения 5/9

Угловые 6/2

Составы на матч:

«Эспаньол»: Диего Лопес, Луис Лопес, Хави Лопес, Вила, Калеро, Иттураспе, Дардер, Гранеро, У Лэй, Феррейра, Пуадо.

Запас: Прието, Санчес, Мелендо, Эспиноса, Рока, Варгас, Кампузано.

«Заря»: Шевченко, Михайличенко, Тымчик, Абу-Ханна, Чеберко, Кочергин, Леднев, Лунев, Иванисеня, Кабаев, Громов.

Запас: Махарадзе, Каменюка, Хомченовский, Будковский, Белый, Юрченко, Арвеладзе.

Бригада арбитров: Тобиас Штилер | Майк Пикель | Гиттельманн Кристиан | Харм Осмерс.

Желтые карточки: Феррейра — 21, Абу-Ханна — 24, Громов — 45.

Не забитые пенальти: Гранеро — 76.

Забитые мячи: Кочергин 38 — 0:1, Феррейра 58 — 1:1, Хави Лопес 79 — 2:1, Варгас 81 — 3:1.