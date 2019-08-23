Ереван, , 07:22 — REGNUM

Ереванский футбольный клуб «Арарат» обыграл чемпиона Люксембурга «Дюделанж» в первом матче квалификации плей-офф Лиги Европы, сообщает издание Armsport.

Матч прошел в Ереване на стадионе им. Вазгена Саркисяна. Счет открыли хозяева — на 22-й минуте — Маилсон Лима поразил ворота соперника. Гости сравняли счет на 68-й минуте. Однако на последних секундах матча Илья Антонов забил гол, что принесло победу «Арарату» — 2:1 в пользу хозяев. Ответный матч состоится 29 августа.

Отметим, футбольный клуб «Арарат-Армения» был создан в 2017 году на базе выпускников «Ереванской футбольной академии». В 2018 году «Арарат» стал чемпионами Армении, опередив титулованный «Пюник» на одно очко.

Читайте также: «Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации ЛЕ